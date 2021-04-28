Real Madrid - Anadolu Efes (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off çeyrek final serisi dördüncü maçında İspanya’nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid’i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. Üçüncü karşılaşmayı 80-76 kazanan Madrid temsilcisi seride durumu 2-1’e getirdi. İki takım, EuroLeague'de 36. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de 2000 yılından itibaren oynanan 35 müsabakanın 24’ünü Real Madrid, 11’ini ise Anadolu Efes kazandı.

Real Madrid 19 - 13 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes, kazanırsa adını Final Four’a yazdıracak

Bilindiği gibi Anadolu Efes, rakibini serinin ilk maçında 90-63, ikinci maçında 91-68 mağlup etmiş, üçüncü maçı ise 80-76 kaybetmiş ve seride durum 2-1’e gelmişti. Temsilcimiz, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde adını Final Four’a yazdıracak.

Avrupa arenasında 724. maç

Avrupa arenasındaki 724. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 723 karşılaşmada 412 galibiyet ve 311 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 476. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 475 karşılaşmada 255 galibiyet ve 220 yenilgi elde etti.

38. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 37 kez karşılaşırken, temsilcimiz 12 galibiyet ve 25 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 maçta takımımız 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 35 karşılaşmada takımımız 11 galibiyet ve 24 mağlubiyet elde etti.