Real Madrid - Anadolu Efes (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi üçüncü maçında Real Madrid'le deplasmanda karşılaşıyor. Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşarak Final Four oynamaya hak kazanmak istiyor. Çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid’i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0’a getiren Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Final Four'a yazdıracak.

Real Madrid - Anadolu Efes

Maç başladı...

İlk 2 dakikayı Real Madrid 3-0 ile geçti.

İlk 4 dakikada sayı bulamadık.

Real Madrid 5-0 Anadolu Efes

Real Madrid 5-4 Anadolu Efes

1.30 dakika kala skor:

Real Madrid 13-8 Anadolu Efes









İLK ÇEYREK SONUCU |

Real Madrid 15-15 Anadolu Efes

Real Madrid 17-18 Anadolu Efes

5.30 dakika kala skor:

Real Madrid 22-27 Anadolu Efes

Real Madrid 24-33 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU|

Real Madrid 28-38 Anadolu Efes

Rodrigue Beaubois ve Vasilije Micic 12'şer sayıda.