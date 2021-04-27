Real Madrid - Anadolu Efes (CANLI)
Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisinde ilk iki maçta Real Madrid'e adeta basketbol dersi veren Anadolu Efes, şimdi de deplasmanda yine kazanarak Final Four'a yükselen ilk takım olmak istiyor. Real Madrid - Anadolu Efes mücadelesinin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi üçüncü maçında Real Madrid'le deplasmanda karşılaşıyor. Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşarak Final Four oynamaya hak kazanmak istiyor. Çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid’i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0’a getiren Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Final Four'a yazdıracak.
Real Madrid - Anadolu Efes
Maç başladı...
İlk 2 dakikayı Real Madrid 3-0 ile geçti.
İlk 4 dakikada sayı bulamadık.
Real Madrid 5-0 Anadolu Efes
Real Madrid 5-4 Anadolu Efes
1.30 dakika kala skor:
Real Madrid 13-8 Anadolu Efes
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İLK ÇEYREK SONUCU |
Real Madrid 15-15 Anadolu Efes
Real Madrid 17-18 Anadolu Efes
5.30 dakika kala skor:
Real Madrid 22-27 Anadolu Efes
Real Madrid 24-33 Anadolu Efes
İLK YARI SONUCU|
Real Madrid 28-38 Anadolu Efes
Rodrigue Beaubois ve Vasilije Micic 12'şer sayıda.