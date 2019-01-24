Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

EuroLeague'de 4 maçlık galibiyet serisi bulunan Anadolu Efes, çıkışını deplasmandaki Real Madrid maçında da sürdürerek zirveye yaklaşmanın peşinde.

REAL MADRID - ANADOLU EFES CANLI

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-21

İLK YARI SONUCU: 42-42

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 64-61

Karşılaşmaya Micic ve Simon'un sayılarıyla etkili başlayan Anadolu Efes, 6:20 kala 4-10 üstün olan taraftı. Kalan bölümde temsilcimiz, özellikle Randolph'u durdurmakta zorlandı. Randolph, Real Madrid adına ilk çeyrekte 14 sayı üretti ve çeyrek de 21-21 sona erdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan temsilcimiz, ilk bölümde farkı 5 sayıya çıkarmayı başarırken son 4 dakikalık bölüme girilirken de 30-35'lik skorla üstün taraftı. Fakat sonrasında 7-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 1:18 kala 37-35 öne geçti. Kalan bölümde Micic ile etkili olan temsilcimiz, ilk yarıyı 42-42 noktalamayı başardı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Real Madrid, 6:46 kala 51-44'lük üstünlüğü yakaladı. Kısa sürede dengeyi yakalayan temsilcimiz, 5:45 kala skoru 51-51'e getirdi. Real Madrid, tekrar 4 sayıyla öne geçmesine rağmen temsilcimiz, 2:21 kala 57-59'luk üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde Llull ile etkili olan Real Madrid, çeyreği 64-61 önde tamamladı.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız

Ligde geride kalan 19 maç döneminin sonunda Anadolu Efes, 13 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Real Madrid ise 15 galibiyetle 2. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Real Madrid 84-82’lik skorla kazanmıştı.



