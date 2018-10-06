Real Madrid, Alaves’e yenildi

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves’e 1-0 yenildi.

Mendizorroza Stadı’nda Alaves ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda da takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken karşılamanın 90 5. dakikasında Manu Garcia’nın kafa golü, Alaves’e zaferi getirdi ve müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu skorla Real Madrid, 14 puanda kalırken, Alaves ise aynı puana ulaştı.

İspanyol basınında son 4 maçtır gol kaydedemeyen Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid’in "krize girdiği" ve "serbest düşüşte" olduğu yorumları yapıldı.