Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası Final maçında karşılaşacak. daha önce kupayı 3 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı unvanını ezeli rakibi Barcelona ile paylaşan Real Madrid bir kez daha bu kupayı kazanmak istiyor. Al Ain ise ilk kez bu kupanın sevincini yaşamak istiyor.

Real Madrid - Al Ain maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 19:00'da başlayacak mücadele Tivibuspor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Organizasyonun finalinde, daha önce kupayı 3 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı unvanını ezeli rakibi Barcelona ile paylaşan Real Madrid ve tarihinde ilk kez bu tura kalma başarısı gösteren ev sahibi Al Ain karşılaşacak.

BAE’nin başkenti Abu Dabi’deki Zayed Sports City Stadı’nda TSİ 19.30’da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Japonya’dan Kashima Antlers ile Arjantin’den River Plate takımları, TSİ 16.30’da kozlarını paylaşacak.



