Devler Ligi’in son şampiyonu olan ve bu kupayı üst üste üç kez kazanan İspanyol devi Real Madrid, son 16 Turu rövanşında deplasmanda 2-1 yendiği Hollanda temsilcisi Ajax’ı, Bernabeu’da ağırlayacak. Oynadığı son 4 resmi maçta sadece tek galibiyeti olan Real, Barcelona karşısında aldığı üst üste iki El Clasico yenilgisinin yaralarını sarmak ve adını çeyrek finale yazdırarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Real Madrid - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 1' den naklen ekranlara gelecek.

Muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Benzema, Lucas

Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, De Jong, Schone, Neres, Van de Beek, Ziyech, Tadic

Real'de tek eksik cezalı Ramos

Ev sahibinde bu maç öncesi, Hollanda’da bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düşen kaptan Sergio Ramos forma giyemeyecek. Ramos'un yerine Nacho'nun görev alması bekleniyor. Ajax’ta da Magallan, Eiting ve Bande sakatlıkları sebebiyle oynamayacak.