Real Madrid - Ajax (CANLI)

Devler Ligi’in son şampiyonu olan ve bu kupayı üst üste üç kez kazanan İspanyol devi Real Madrid, son 16 Turu rövanşında deplasmanda 2-1 yendiği Hollanda temsilcisi Ajax’ı, Bernabeu’da ağırlıyor. Oynadığı son 4 resmi maçta sadece tek galibiyeti olan Real, Barcelona karşısında aldığı üst üste iki El Clasico yenilgisinin yaralarını sarmak ve adını çeyrek finale yazdırarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. TSİ 23:00'te başlayan mücadele, beIN SPORTS 1' den naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

GOOL | Ajax, Hakim Ziyech'in 7. dakikada attığı golle Real Madrid karşısında Santiago Bernabeu'da 1-0 öne geçti.

GOOL | Ajax, 18. dakikada Neres'in attığı golle Real Madrid deplasmanında farkı ikiye çıkardı.

35 dakikada iki sakatlık

Real Madrid'de sakatlanan Lucas Vazquez, 29. dakikada yerini Gareth Bale'a bıraktı. Oyuna devam edemeyen Lucas Vazquez, gözyaşlarına hakim olamadı. Real Madrid'de ayrıca Marco Asensio, 35. dakikada sakatlanan Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu.

GOOL | Ajax, 62. dakikada Dusan Tadic'in attığı golle 3-0 öne geçti.

GOOL | Real Madrid, 70. dakikada Asensio ile farkı 2'ye indirdi.

GOOL | Barnebau'da Ajax fırtınası. Hollanda ekibi 72'de bulduğu Schöne'nin ayağından bulduğu golle farkı yeniden 3'e çıkardı.

İlk 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón, Modric, Casemiro, Kroos, Vázquez, Benzema, Vinicius

Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Van de Beek, De Jong, Schöne, Neres, Tadic, Ziyech

Real'de tek eksik cezalı Ramos

Ev sahibinde bu maç öncesi, Hollanda’da bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düşen kaptan Sergio Ramos forma giyemiyor. Ramos'un yerine Nacho'nun görev aldı. Ajax’ta da Magallan, Eiting ve Bande sakatlıkları sebebiyle oynayamıyor.