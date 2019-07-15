İspanyol ekibi Real Betis, Fenerbahçe kulübüne bir yazı göndererek Miha Zajc'ın fiyatı için nabız yokladı. Sarılacivertlilerden 9 milyon Euro yanıtını alan Real Betis yöneticilerinin gözü korktu. Bu arada Topuk Yaylası kampında Ersun Yanal'ı en fazla hayal kırıklığına uğratan isim Zajc oldu. Dinamo Kiev'in de 5 milyon Euro teklif ettiği fakat Damien Comolli'nin satılmasına izin vermediği 25 yaşındaki Sloven oyuncunun her an takımdan ayrılacakmış tavırları yüzünden kendisini tam olarak takıma veremediği gelen bilgiler arasında.

(Sabah)