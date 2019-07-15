Real Betis'ten Miha Zajc harekatı! Fenerbahçe ile temasa geçti
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc için transfer girişimlerine başladı. Fenerbahçe, Zajc için 9 milyon Euro isterken bu tutar İspanyol ekibinin gözünü korkuttu. Öte yandan sezon öncesi kampında Ersun Yanal'ı en fazla hayal kırıklığına uğratan isim olan Sloven oyuncunun her an takımdan ayrılacakmış tavırları yüzünden kendisini tam olarak takıma veremediği gelen bilgiler arasında.
İspanyol ekibi Real Betis, Fenerbahçe kulübüne bir yazı göndererek Miha Zajc'ın fiyatı için nabız yokladı. Sarılacivertlilerden 9 milyon Euro yanıtını alan Real Betis yöneticilerinin gözü korktu. Bu arada Topuk Yaylası kampında Ersun Yanal'ı en fazla hayal kırıklığına uğratan isim Zajc oldu. Dinamo Kiev'in de 5 milyon Euro teklif ettiği fakat Damien Comolli'nin satılmasına izin vermediği 25 yaşındaki Sloven oyuncunun her an takımdan ayrılacakmış tavırları yüzünden kendisini tam olarak takıma veremediği gelen bilgiler arasında.
(Sabah)