Real Betis - Sevilla derbisinde ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Betis ile Sevilla'nın karşılaştığı mücadelede ortalık karıştı.

Real Betis'in sahası Estadio Benito Villamarin'de oynanan mücadelenin 40. dakikasında tribünlerden atılan bir yabancı cismin Sevilla'da forma giyen Joan Jordan'ın kafasına isabet etmesinin ardından maç yarıda kaldı.

Maçın hakemi iki takımla da görüşerek, futbolcuları soyunma odasına yolladı. Daha sonra yapılan açıklamada maçın devam etmeyeceği duyuruldu.

Karşılaşmada, Sevilla'dan 35. dakikada Gomez ve Betis'ten 39. dakikada Nabil Fekir'in attığı gollerle 1-1'lik eşitlik bulunuyordu.











