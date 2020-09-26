Real Betis - Real Madrid (CANLI İZLE)
La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk oluyor. Sezona flaş bir başlangıç yapan Betis, dev rakibini de geçmenin hesaplarını yapıyor. Henüz galibiyeti olmayan Real Madrid ise ilk 3 puanına ulaşmak istiyor. Real Betis - Real Madrid maçının canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.
Sezona 2 beraberlikle başlayan Real Madrid, La Liga'nın 3. haftasında Real Betis'le kozlarını paylaşıyor. Yıldızlar topluluğu Madrid, ilk galibiyetine ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun flaş takımı olan ve 2'de 2 yapan Betis ise çıkışını dev rakibi karşısında sürdürmek istiyor.
Real Betis - Real Madrid maçı hangi kanalda?
Benito Villamarin'da oynanan maç TSİ 22.00'de başladı. Ricardo De Burgos'un düdük çaldığı 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanıyor.
REAL BETIS - REAL MADRID CANLI TAKİP
REAL BETIS - REAL MADRID CANLI İZLE
Real Betis - Real Madrid ilk 11'ler:
Real Betis: Robles, Emerson, Mandi, Bartra, Moreno, Carvalho, Rodriguez, Canales, Joaquin, Fekir, Sanabria
Real Madrid: Courtois, Mendy, Ramos, Varane, Carvajal, Valverde, CAsemiro, Kroos, Odegaard, Jovic, Benzema