Real Betis - Real Madrid (CANLI İZLE)

Sezona 2 beraberlikle başlayan Real Madrid, La Liga'nın 3. haftasında Real Betis'le kozlarını paylaşıyor. Yıldızlar topluluğu Madrid, ilk galibiyetine ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun flaş takımı olan ve 2'de 2 yapan Betis ise çıkışını dev rakibi karşısında sürdürmek istiyor.

Real Betis - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Benito Villamarin'da oynanan maç TSİ 22.00'de başladı. Ricardo De Burgos'un düdük çaldığı 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Real Betis - Real Madrid ilk 11'ler:

Real Betis: Robles, Emerson, Mandi, Bartra, Moreno, Carvalho, Rodriguez, Canales, Joaquin, Fekir, Sanabria

Real Madrid: Courtois, Mendy, Ramos, Varane, Carvajal, Valverde, CAsemiro, Kroos, Odegaard, Jovic, Benzema



