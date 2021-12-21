İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Şilili teknik adamla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı ve Pellegrini ile 2025 yılına kadar sözleşme yenilendiği duyuruldu.

2020 yılında Real Betis'in başına geçen 68 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ilk sezonunda La Liga'yı 6. sırada bitirmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, bu sezon ise 33 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.







