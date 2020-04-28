Real Betis, Nabil Fekir'i bırakmıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, İngiliz kulüplerinin transfer etmek istediği Nabil Fekir'i kadrosunda tutmak istiyor.

28 Nisan 2020, Salı 17:50 Son Güncelleme:
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Real Betis, Nabil Fekir'i bırakmıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in geçtiğimiz sezon flaş bir hamle ile transfer ettiği Nabil Fekir, İngiltere Premier Lig ekiplerinin transfer listelerindeki yerini koruyor. 

Geçtiğimiz sezon Liverpool'a transferi gerçekleşmeyen Fekir için özellikle bu yaz Newcastle'ın devreye gireceği belirtiliyordu. 

Cope Sevilla'ya yaptığı açıklamada Real Betis Başkanı Angel Haro, "Fekir, Betis'te olmaktan memnun ve takımla devam etmek istiyor. Bizim görüşümüz de onu takımda tutmak. Çok nkaliteli bir oyuncu ve onu satma planımız yok" ifadelerini kullandı. 

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