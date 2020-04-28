İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in geçtiğimiz sezon flaş bir hamle ile transfer ettiği Nabil Fekir, İngiltere Premier Lig ekiplerinin transfer listelerindeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'a transferi gerçekleşmeyen Fekir için özellikle bu yaz Newcastle'ın devreye gireceği belirtiliyordu.

Cope Sevilla'ya yaptığı açıklamada Real Betis Başkanı Angel Haro, "Fekir, Betis'te olmaktan memnun ve takımla devam etmek istiyor. Bizim görüşümüz de onu takımda tutmak. Çok nkaliteli bir oyuncu ve onu satma planımız yok" ifadelerini kullandı.