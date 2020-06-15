Real Betis - Granada (CANLI İZLE)

Sevilla derbisinden 2-0 mağlup ayrılan Real Betis, 5 maçtır kaybetmeyen Granada'yı konuk ediyor. 8 maçtır kazanamayan Betis, rakibini devirmek ve kötü gidişata son vermek istiyor. Granada ise deplasmanda çıkışını sürdürmenin peşinde. Benito Villamarin'de oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Real Betis - Granada ilk 11'ler:

Real Betis: Robles; Emerson, Mandi, Feddal, Pedraza; Joaquín, González, Fekir, Guardado, Canales; Moron

Granada: Silva; Foulquier, Vallejo, Sánchez, Neva; Eteki, Vico; Puertas, Azeez, Machís; Fernández