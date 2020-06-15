Real Betis - Granada (CANLI İZLE)
La Liga'da heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta derbide Sevilla'ya kaybeden Real Betis, Granada'yı konuk ediyor. Orta sıralarda yer alan iki takımda da tek hedef galibiyet. Real Betis - Granada maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Sevilla derbisinden 2-0 mağlup ayrılan Real Betis, 5 maçtır kaybetmeyen Granada'yı konuk ediyor. 8 maçtır kazanamayan Betis, rakibini devirmek ve kötü gidişata son vermek istiyor. Granada ise deplasmanda çıkışını sürdürmenin peşinde. Benito Villamarin'de oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
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Real Betis - Granada ilk 11'ler:
Real Betis: Robles; Emerson, Mandi, Feddal, Pedraza; Joaquín, González, Fekir, Guardado, Canales; Moron
Granada: Silva; Foulquier, Vallejo, Sánchez, Neva; Eteki, Vico; Puertas, Azeez, Machís; Fernández