Real Betis - Celta Vigo maçının öne çıkan rakamları

Real Betis, Estadio Benito Villamarin'de Celta de Vigo'yu konuk edeceği karşılaşmayı kazanarak lig sıralamasında üstünde bulunan Sevilla takımına baskı kurmayı hedefliyor.

Ev sahibi Real Betis, 18 maçın ardından 33 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Betis, San Mames Barria'da Athletic Bilbao takımına karşı oynadığı son La Liga maçını 3-2 kaybetti ve dört maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Celta Vigo son lig maçında evinde Espanyol'u 3-1 mağlup ederek 20 puanla 14. sıraya yerleştiler. İki takımın son maçında Betis, geçen sezon Balaidos'ta 3-2 galip geldi.

Real Betis, son altı La Liga maçında yenilmeden Celta Vigo'yu geride bıraktı. Bu seride 4 galibiyet ve iki beraberlik aldı. Celta Vigo, Ocak 2018'den bu yana iki kulüp arasındaki karşılaşmalarda ilk lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Betis, yenilmezlik serisi boyunca rakibine 12 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Ev sahibi takımda en dikkat çeken isim Juanmi. Attığı 11 golle takımın en skorer ismi oldu. Celta Vigo takımının en büyük tehdidi 8 gol atan Aspas. La Liga'da en golcü oyuncuları arasında beşinci sırada bulunuyor.

Celta deplasmanda dört maçlık yenilmezlik serisini uzatmak için sahada çıkacak. Bu seride 2 galibiyet 2 beraberlik aldılar. Deplasmanda son yenilgisini 3 Ekim'de Elche karşısında 1-0 yenilerek aldı.

Celta Vigo hala tam potansiyellerine ulaşmış değil ve koronavirüs sorunları göz önüne alındığında burada işleri biraz zor. Real Betis'in bu durumdan daha az hasar almış olması ve ligde gösterdiği tutarlı oyunları maçın favorisi yapıyor.







