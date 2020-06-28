Real 12 yıl sonra yarı finale çıkamadı
12 takımlı turnuvayla sezonu tamamlayacak olan İspanya Basketbol ACB Ligi’nde heyecan sürüyor. A ve B Grubu’nda oynanan maçlar tamamlandı, şampiyonluğun büyük adaylarından Real Madrid ise istediğini alamadı. Grubunu 3. sırada bitiren Real Madrid bu sonuçla, 2008’ten bu yana ilk kez ligde yarı finale çıkamadı.
12 takımlı turnuvayla sezonu tamamlayacak olan İspanya Basketbol ACB Ligi’nde heyecan sürüyor. A ve B Grubu’nda oynanan maçlar tamamlandı, şampiyonluğun büyük adaylarından Real Madrid ise istediğini alamadı.
Valencia (1.), Burgos (2.), Gran Canaria (4.), Andorro (5.) ve Zaragoza’yla (6.) birlikte B Grubu’nda yer alan Real Madrid 5 maçta 3 galibiyete ulaştı ama ilk 2 takım arasına girmesine yeterli olmadı. Valencia ve Burgos’ın ardından grubu 3. sırada bitiren Real bu sonuçla, 2008’ten bu yana ilk kez ligde yarı finale çıkamadı. İspanya Ligi’nde finalistler Barcelona-Burgos ve Valencia-Baskonia eşlemeleri sonrası belli olacak.