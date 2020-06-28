Real 12 yıl sonra yarı finale çıkamadı

12 takımlı turnuvayla sezonu tamamlayacak olan İspanya Basketbol ACB Ligi’nde heyecan sürüyor. A ve B Grubu’nda oynanan maçlar tamamlandı, şampiyonluğun büyük adaylarından Real Madrid ise istediğini alamadı. Grubunu 3. sırada bitiren Real Madrid bu sonuçla, 2008’ten bu yana ilk kez ligde yarı finale çıkamadı.

28 Haziran 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Real 12 yıl sonra yarı finale çıkamadı

12 takımlı turnuvayla sezonu tamamlayacak olan İspanya Basketbol ACB Ligi’nde heyecan sürüyor. A ve B Grubu’nda oynanan maçlar tamamlandı, şampiyonluğun büyük adaylarından Real Madrid ise istediğini alamadı.

Valencia (1.), Burgos (2.), Gran Canaria (4.), Andorro (5.) ve Zaragoza’yla (6.) birlikte B Grubu’nda yer alan Real Madrid 5 maçta 3 galibiyete ulaştı ama ilk 2 takım arasına girmesine yeterli olmadı. Valencia ve Burgos’ın ardından grubu 3. sırada bitiren Real bu sonuçla, 2008’ten bu yana ilk kez ligde yarı finale çıkamadı. İspanya Ligi’nde finalistler Barcelona-Burgos ve Valencia-Baskonia eşlemeleri sonrası belli olacak.

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