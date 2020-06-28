Real 12 yıl sonra yarı finale çıkamadı

12 takımlı turnuvayla sezonu tamamlayacak olan İspanya Basketbol ACB Ligi’nde heyecan sürüyor. A ve B Grubu’nda oynanan maçlar tamamlandı, şampiyonluğun büyük adaylarından Real Madrid ise istediğini alamadı.

Valencia (1.), Burgos (2.), Gran Canaria (4.), Andorro (5.) ve Zaragoza’yla (6.) birlikte B Grubu’nda yer alan Real Madrid 5 maçta 3 galibiyete ulaştı ama ilk 2 takım arasına girmesine yeterli olmadı. Valencia ve Burgos’ın ardından grubu 3. sırada bitiren Real bu sonuçla, 2008’ten bu yana ilk kez ligde yarı finale çıkamadı. İspanya Ligi’nde finalistler Barcelona-Burgos ve Valencia-Baskonia eşlemeleri sonrası belli olacak.