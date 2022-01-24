19 yaşındaki genç kaleci bu sezon EFL Kupası ve Premier Lig'de kadroda olmasına rağmen Mikel Arteta tarafından şans verilmedi.

Readingfc.co.uk'a konuşan teknik direktör Veljko Paunovic , "Karl iyi bir karaktere, bariz bir yeteneğe ve gelişmeye ve etkilemeye aç olan uluslararası bir kaleci. O, kadromuza derinlik katkı ve takımımızın gücünü artıracak'' açıklamalarında bulundu.

Hein, sezon öncesi Hibernian ile oynanan hazırlık maçında forma şansı bulurken, Premier Lig 2'de 6 maça çıkıp kalesinde 8 gol gördü.







