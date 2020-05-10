RDW alyuvarlardaki hacim ve büyüklüklerde meydana gelen değişimleri göstermektedir. Tam kan sayımı testinin sonuçlarında RDW değeri ile birlikte, farklı kan testleri bir arada değerlendirilerek kişide anemi varlığının olup olmadığına karar verebilmek için kullanılan bir değerdir. RDW testi aneminin varlığının anlaşılmasına yardımcı olanın yanında da anemiye sebep olan alttaki nedenin belirlenmesinde de yardımcı olabilmektedir.

Bunun yanında 2010 senesinde yapılmış olan bir araştırmanın sonucuna göre 45 yaşının üstündeki kişilerde ölüm oranını ile ilgili bir gösterge olabileceği düşünülmektedir. RDW testi anemi türlerini, şeker hastalığını, kalp hastalıklarını, karaciğer hastalıklarını, kanserleri ve anemiye neden olabilecek olan farklı kan bozuklukların olup olmadığının tespitinde kullanılır.

RDW değeri kaç olmalı?

Alyuvarların dağılımının genişliği için normal değer aralığı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Kadınlardaki RDW değerinin normal seviyesi yüzde 11,9 ve 15,5 arasındadır. Erkeklerde RDW değerinin normal seviyesi yüzde 11,6 ve 14,6 arasındadır. Genel olarak RDW’nin normal değeri yüzde 11,5 ile 14,5 arasındadır. Normal değer aralıkları laboratuvarlardan laboratuvarlara göre ufak farklılıklar oluşturmaktadır.

RDW yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

RDW değeri normal değerinden daha yüksek ise B12 vitamini, demir eksikliği, folat eksikliği gibi besinler yolu ile alınan bu mineral e vitaminlerin eksik olduğun bir göstergesi olabilmektedir. RDW değerinin yüksek olması vücutta yeteri kadar normal sayıda alyuvar hücresinin üretilmediğini ya da üretilen alyuvar hücrelerinin normalde olduğundan çok daha büyük olması durumunda makrositik anemi gelişebilir. Bunların nedeni ise B12 ile folat eksikliği olabilir. Bunun yanında alyuvarların eksik olmasından dolayı gelişen mikrositik anemiye sahip olunabilir. Bu durumda alyuvarlar olması gerekenden daha küçüklerdir. Tüm bunların sonucunda RDW değeri yükselecektir. Makrositik anemilerde RDW yüksek iken MCV de yüksektir. Fakat mikrositik anemilerde RDW değeri yüksekken, MCV değeri düşüktür. Bu şekilde aneminin türü kolaylıkla anlaşılabilir. RDW yüksekliğinin gözle görülen belirtileri yoktur. Bu neden ile düzenli kontrol yaptırmak önemlidir. RDW yüksekliği nedenleri:

Anemi çeşitleri ve hemolitik anemi

Kemik iliği rahatsızlıkları

Kronik olan karaciğer hastalıkları

Sitoksik kemoterapi

Miyelodisplastik sendrom

RDW değerinin yüzde 10,2 den daha düşük olduğu duruma RDW düşüklüğü denilir. RDW düşüklüğünün de yine ne yaygın olarak görülen nedeni anemidir. Alyuvar hücrelerinin yetersiz kalması halinde makrositer anemi gelişir ve kan testine RDW düşüklüğü olarak yansır. Makrositer anemide alyuvarlar olduk büyük boyutlara sahiptir. RDW düşüklüğüne neden olan bir diğer neden olan mikrositer anemi alyuvarların aşırı küçük boyuta sahip olmalarıdır. Eklem iltihaplanması, demir emiliminin azlığı, Kronik anemi, B6 vitamini eksikliği, ciddi kan kayıpları gibi sebeplerle de RDW düşebilir.

RDW düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Yorgunluk, nefes darlığı

İshal

Kalp çarpıntısı

Soluk ten

Bitkin hissetme

İştahsız olma

Mide bulantısı

RDW kan değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

RDW değerini düşürmek için doktor tarafından tanı konulduktan sonra doktorun vereceği tavsiyelere mutlaka uyulmalıdır. RDW yüksekliğini düşürebilmek için birçok sorunu düzeltmek için nedene yönelik çalışmalar yapıldığı gibi bu durumda da nedene yönelik uygulamalar yapılmalıdır.

Eğer RDW değerinin yüksek olması b12 ile folat eksiliğinden kaynaklanıyor ise bu durumda gıdalar ile takviye yapılmalıdır.

Kırmızı et, balıketi, yengeç, ıstakoz gibi gıdalar tüketerek eksik olan b12 vitamini yerine konulmalıdır.

Aynı şekilde Brüksel lahanası, brokoli, badem, keten tohumu, fasulye, bezelye, avokado, havuç gibi gıdaları tüketerek vücutta eksik olan folat değerlerinin yerine konulması sağlanmalıdır.

Farklı bir hastalıktan meydana gelen RDW yüksekliği bulunmakta ise o hastalığı tedavi edici yöntemler uygulanmalıdır.

Bol sıvı alımı sağlanmalı ve düşük yoğunluklu egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır.

RDW değerini yükseltmek için ise RDW değerinin düşüklüğü için tanı koyan uzaman doktorun önermiş olduğu tedavi sistemleri mutlaka uygulanmalıdır. RDW değerini yükseltebilmek içinde nedene yönelik tedaviler uygulanır.

Demir içeren besinler tüketilmelidir.

Fazla kalsiyum tüketimi sınırlandırılmalıdır.

B6 vitamini besinler ile ya da takviyeler ile alınmalarıdır.

Alkol tüketimi ve sigara tüketimi sınırlandırılmalıdır.