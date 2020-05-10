Herhangi bir sağlık probleminizde doktorunuz sizden tam kan sayımı testleri istiyor. Standart bir tam kan sayımı eritrosit sayısı (RBC)’da içeriyor. Eritrosit vücudunuzun dokularına oksijen taşıyan hemoglobinleri içeriyor. Yani ne kadar RBC sayısına sahipseniz o kadar oksijen alıyorsunuz demektir. Yetişkin bir erkekte normal RBC aralığı, mikrolitre başına 4.7 ila 6.1 milyon hücre olmalıdır.

RBC (Red Blood Cell) nedir?

Alyuvar olarak adlandırılan kırmızı kan hücrelerine RBC (eritrosit) deniyor. Kanda en fazla bulunan hücrelerdir. Dokularla akciğerler arasında oksijen ve karbondioksit transportunu sağlamak görevinden sorumludurlar. Esnek yapıları sayesinde akciğerlerden aldıkları oksijeni, en dar yerlere ve ince damarlara kadar ulaştırıyorlar.

RBC düşüklüğü ne demek?

RBC düşüklüğü, kanda yeteri kadar alyuvar veya hemoglobin bulunmadığı anlamına geliyor. Buna tıp dilinde anemi, halk dilinde de kansızlık deniliyor. Anemi kalıtsal da olabilir, nedenlere bağlı olarak sonradan da çıkabilir.

Rbc düşüklüğünün nedenleri nelerdir?

- Kansızlık, tiroid ve hormon bozuklukları

-Kemik iliği, böbrek yetmezliği,

-Kronik böbrek hastalarda aneminin ilk nedeni eritropoietin eksikliği,

-İç veya dış kanamalar,

-Lösemi, kanser

-Yetersiz beslenme, demir, bakır, folik asit, B6 ve B12 eksiklikleri

-Hamilelik,

-Bazı kanser ve kalp ritim bozukluğu ilaçları RBC düşüklüğüne neden olan etkenlerdir.

RBC düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi, halsizlik, hızlı nabız, soluk ten, mavimsi cilt rengi, dalgınlık, düzensiz solunum, sinirlilik ve huzursuzluk öne çıkan belirtilerdir.

RBC yüksekliği ne demek?

RBC yüksekliği vücutta ciddi bir problemin olduğunu işaret edebilir. Vücutta kırmızı kan hücrelerinin ideal düzeyden fazla olması bir akciğer ya da kalp rahatsızlığından kaynaklanabilir. Bunun dışında böbrek hastalığı ya da kanserin de habercisi olabilir.

Şayet vücut gereğinden fazla kırmızı kan hücresi üretiyorsa Polisitemia (kök hücre hastalığı) var demektir.

RBC yüksekliğinin nedenleri nelerdir?

- Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı,

- Kalp hastalığı

- Böbrek kanserlerinin bazıları, böbrek hastalıkları,

- Pulmoner fibroz, Polisitemia

- Gentamisin ve metildopa gibi bazı ilaçlar

- Uyku apnesi

- Vücuda enjekte edilen protein arttırıcılar, uyarıcılar öne çıkan nedenlerdir.

RBC yüksekliğinin belirtileri nelerdir?

Yorgunluk, nefes darlığı, eklem ağrısı, avuç içlerinde veya ayak altında hassasiyet, duş veya banyodan sonra ciltte meydana gelen kaşıntı, uyku bozukluğu

RBC değer aralığı kaç olmalı?

RBC değerinin ideal düzeyi; yeni doğanlara, çocuklara, hamilelik döneminde olan veya olmayan kadınlara, erkeklere göre farklılık gösteriyor. Standart bir tam kan sayımı ile vücudunuzdaki RBC değerini öğrenebilirsiniz. Yaş ve cinsiyete göre RBC değer aralıkları (mm3=µm);

* Yeni doğan bebekler: 3.2 – 5.2 milyon

* 1-2 Yaş aralığı : 3.6 – 5.2 milyon

* 3-4 Yaş aralığı : 3.7 – 5.7 milyon

* 5-9 Yaş aralığı : 3.8 – 5.8 milyon

* 10 yaş üzeri kız : 5.5 – 5.9 milyon

* 10 yaş üzeri erkek : 4.1 – 5.1 milyon

* Yetişkin kadınlarda: 4.2 – 5.4 milyon (hamile kadınlarda bu sayı biraz daha düşüktür. )

*Yetişkin erkeklerde : 4.6 – 6.1 milyon

RBC kan değerini düşürmek için ne yapılmalı?

Öncelikli olarak eritrositin yükselmesini tetikleyen neden tespit edilip, buna göre tedavi yöntemi uygulanıyor. Tedavi uygulaması İç Hastalıkları (Dâhiliye) tarafından yapılıyor.

RBC düşüklüğü tedavisinde uygulanan yöntemlerin tam tersi uygulanıyor. Kan alımı, sulandırılması, pıhtılaşma önleyici ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Eğer bu uygulamalara rağmen, RBC yüksekliğiniz standart değerlere düşmüyorsa, uzman hekim tarafından cerrahi müdahaleye alınabiliyorsunuz.

İdrarda RBC yüksekliği tespit edilmişse, vücudunuzda yeterli su olmadığının işaretidir. Gün içinde azami 2,5 litre su tüketmeniz halinde kırmızı kan hücrelerinizin dengeye gelmesini sağlıyorsunuz. Bunun dışında sağlıklı beslenmeye ve düzenli su tüketimini ihmal etmemeye özen göstermelisiniz.

RBC kan değerini yükseltmek için ne yapılmalı?

RBC değeriniz düşük olduğu durumda doktorunuz nedene bağlı olarak tedavi yöntemi uyguluyor. Demir hapları, iğneleri verilebiliyor. Gerek duyulursa alyuvar transferi kan nakil yöntemi de uygulanabiliyor.

Beslenme olarak da; Demir ve bakır açısından zengin gıdalar tüketmelisiniz. Folik asit ve A vitamini almalısınız. Düzenli spor yapıp, alkol ve sigaradan uzak durmalısınız.