RB Salzburg - Austria Wien maçı iddaa oranları!

Geçtiğimiz sezon Avusturya Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlayan RB Salzburg, şampiyonluk serisini 9 sezona çıkarmıştı. Sağ bek Rasmus Kristensen ve "10 numara" Brenden Aaronson'u Leeds United aldı. Karim Adeyemi, Dortmund'a gitti. 3 önemli kayıptan 75 milyon euro gibi bir gelir elde ettiler. Elde kalan en değerli hücum silahları Junior Adamu ve Noah Okafor olarak göze çarpıyor. Adamu ile Okafor'un yanına Shakhtar'dan Fernando eklendi. Aarnason'un gidişiyle Maurits Kjaergaard daha ön planda olacaktır. Savunmaya Strahinja Pavlovic, orta alana Lucas Gourna-Douath takviyeleri yapıldı. Sezonu Fügen deplasmanındaki 3-0'lık kupa galibiyetiyle açtılar. Benjamin Sesko "beni de unutmayın" dercesine tabela yaptı. Sol bek Maximilian Wöber 2 asistle maçın iyilerindendi...

SALZBURG - AUSTRIA WIEN MAÇI İDDAA ORANLARI!

Austria Wien ise as kalecisi Patrick Pentz'i ve kaptanı Markus Suttner'i kaybetti; "10" numarası Alexander Grünwald da futbolu bıraktı. Suttner sonrası sol beke Matan Baltaxa takviyesi yapıldı. Kaleye Bayern çıkışlı Christian Früchtl geldi. Hücuma Haris Tabakovic ve Marko Raguz eklendi. Eflatun-beyazlılar yeni sezonu 7-0'la açtı. FC Wels deplasmanında rahat bir kupa galibiyeti elde ettiler. Aleksandar Jukic hat-trick yaptı, Manfred Fischer 4 gol attı. Andreas Gruber'in 3 asistini de es geçmeyelim... Kulübe yakın kaynaklar Tabakovic'in durumunun maç saati netleşeceğini söylüyor. Jukic muhtemelen oynamayacak, çünkü hasta. Wels karşısında takım 7 gol atarken 1 asistle katkı veren Muharem Huskovic'in hücum merkezinde olması bekleniyor. Yeni transfer Raguz ve forvet alternatiflerinden Marco Djuricin kesin olarak maç kadrosunda yer almayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın geçen sezon oynadığı 4 maçın tamamını RB Salzburg kazanmıştı.

- Austria Wien, RB Salzburg'un sahasında 24 Eylül 2017'den beri puan kazanamadı. (Son 8 maç - 1B 7M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "RB Salzburg kazanır" oldu! %22'lik kesim önemli isimlerini kaybetse de kadro kalitesi hala yüksek olan RB Salzburg'tan yana... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmadan en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.