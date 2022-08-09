Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Chelsea'den eski golcüsü Timo Werner'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda Alman yıldız ile 2026'ya kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, Werner'in yeniden 11 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Bonservis bedeli

Alman ekibi transferin mali detayları hakkında bir açıklamada bulunmazken Avrupa basınında Leipzig'in kasasından yaklaşık 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedelinin çıkacağı ileri sürüldü.

Werner 2020 yılında Chelsea'ye 53 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

Leipzig'de fırtınalar estirdi

Chelsea'ye transferi öncesi 2016-2020 yılları arasında RB Leipzig forması giyen Werner, bu dönemde 159 maçta 95 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe ve Sörloth detayı

Ayrıca bu transfer hamlesi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alexander Sörloth'u da yakından ilgilendiriyor. Golcü takviyesi planlayan Sarı-Lacivertli ekibin ilgilendiği Norveçli futbolcunun Werner'in kadroya katılmasının ardından forma şansı azalmış oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada golcü hamlesi için çıkabilecek fırsatları ve transferin son dönemini işaret etmişti. Bu gelişmelerden sonra Fenerbahçe'nin bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.



