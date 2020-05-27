RB Leipzig - Hertha Berlin (CANLI)

Bundesliga'da 28. hafta heyecanı son sürat devam ediyor. Haftanın maçında lider Bayern Münih, takipçisi Borussia Dortmund'u 1-0 devirdi ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Bu sonucun ardından Hertha Berlin'i konuk edecek Leipzig için 90 dakikanın önemi arttı. Evinde galibiyet almak isteyen Julian Nagelsmann'ın ekibi, 57 puana uzanıp Dortmund'u yakalamak istiyor. Hoffenheim'ı 3-0, Union Berlin'i 4-0'la geçen ve Avrupa iddiasını güçlendiren Hertha Berlin ise güçlü rakibini mağlup edip 3'te 3 yapmanın peşinde olacak.

RB Leipzig - Hertha Berlin maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

RB Leipzig - Hertha Berlin maçı 11'leri:

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Laimer, Kampl, Sabitzer, Nkunku, Olmo, Werner, Schick.

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Cunha, Ibisevic.

Salgın dönüşünde Freiburg ile 1-1 berabere kalıp şaşırtan RB Leipzig, Mainz deplasmanında standartına dönmüş ve 5-0 kazanarak morallenmişti. Hat-trick yapan Timo Werner'in ismi iyiden iyiye Liverpool ile anılmaya başladı... Stoperleden Ibrahima Konate henüz tam olarak iyileşmedi, hücumun önemli isimlerinden Yussuf Poulsen sakat listesine eklendi. Chelsea'den kiralanan Ethan Ampadu'nun durumu ise maç saati netleşecek.

Hertha cephesi ise Vedad Ibisevic'le bambaşka bir kimliğe büründü! 2 maçta atılan 7 golün 3'üne katkı veren (2 gol - 1 asist) 35'lik forvet, iki maçta da takımın en dikkat çeken ismi olmayı başardı... Hertha'nın başındaki ilk 2 maçta farklı galibiyetler ve göze hoş gelen futbol ortaya koydurtan TD Bruno Labbadia'nın ilk 11'inde pek fazla değişiklik yapması beklenmiyor. Eğer Matheus Cunha ilk 11'de olur da sola yakın başlarsa, Maximilian Mittelstadt yedekte bekler ve Vladimir Darida orta sahada oynar.