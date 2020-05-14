Küresel salgın sebebiyle ertelenen Bundesliga'nın başlamasına günler kala sporseverlerin coşkusu da giderek artmaya başladı. 26. hafta maçında Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un arkasından şampiyonluk iddiasını sürdüren RB Leipzig, Freiburg'u konuk edecek. 50 puanlı Leipzig, 3 puana uzanıp rakiplerinin puan kaybı yaşamasını ümit edecek. Avrupa iddiasını sürdüren Freiburg ise puan ya da puanlarla evine dönmek istiyor.

Bundesliga'da Freiburg'u ağırladığı üç maçı kazanan Leipzig, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Leipzig ile oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Freiburg (1M), sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.

RB Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Mayıs Cumartesi günü Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Futbolcular sahada birçok yeni kurala uymak zorunda

Almanya'da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var. Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek.