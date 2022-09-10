RB Leipzig - Dortmund maçı iddaa oranları

RB Leipzig; sezon açılışında Süper Kupa'yı kaybeden, Bundesliga'da ilk 5 maçı tek galibiyetle geçen ve son olarak da Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'dan (hem de RedBull Arena'da) 4 yiyen Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. RB Salzburg'tan Mönchengladbach'a, oradan da Borussia Dortmund'a geçen Marco Rose; geçtiğimiz sezonun sonunda Dortmund'la yollarını ayırmıştı. Rose yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra Bundesliga'ya, RB Leipzig ile döndü. İlk maçını da eski takımına karşı oynayacak... Savunmadan Lukas Klostermann, "10 numara" Dani Olmo ve hücum hattından Yussuf Poulsen sakat. "Simakan, Orban & Gvardiol" savunma üçlüsü en muhtemeli... Son anda bir aksilik olmazsa Dominik Szoboszlai destekli "Nkunku & Werner" hücum hattı izleyeceğiz.

RB LEIPZIG - DORTMUND MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Marco Rose sonrası Edin Terzic'le yola devam eden Dortmund, Bundesliga'da 5 haftayı 4 galibiyetle (12 puanla) geçti. Kupada 1860 Münih'i, Şampiyonlar Ligi'nde FC Kopenhag'ı 3-0 yendiler. Erling Haaland'ın boşluğunu Sebastian Haller'le doldurmak istemişlerdi ancak Haller'e testis kanseri teşhisi konduğu için bir süre futboldan uzak kalacak. RB Salzburg'a 30 milyon euro sayıp aldıkları Karim Adeyemi de sakatlandı. Bir süredir kadroya giremiyor, RB Leipzig karşısında da oynaması şüpheli. Haller'in üzücü durumu sonrası Anthony Modeste hamlesi yapıldı, henüz istenilen/beklenen golleri atabilmiş değil... Manuel Akanji'yi Manchester City'ye sattılar, Niklas Süle ve Nico Scholtterbeck geldi. Ve tabii bir de, milli oyuncumuz Salih Özcan için Köln'e 5 milyon euro bonservis ödediler. Orta alandan Mahmoud Dahoud ve as kaleci Gregor Kobel kesin olarak yok. FC Kopenhag maçında sakatlanan Thorgan Hazard ile son 4 resmi maçı kaçıran Donyell Malen'in durumları maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 resmi maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (5 maç - 22 gol)

- RedBull Arena'da oynanan son maçı RB Leipzig kazandı ancak, öncesindeki 4 maçı Dortmund kazanmıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Dortmund kazanır" oldu! %22'lik kesim kötü gidişat sonrası teknik direktör değişikliğine giden RB Leizpig karşısında, formda olan Dortmund'a güveniyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİCAN KOÇAK’IN TAHMİNİ

Sezona kötü başlayan Leipzig'de iç sahada alınan 4-1'lik S. Donetsk mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. Dortmund ise toparlandı. Ligde 1-0'lık skorlarla alınan 2 galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı 3-0 mağlup ettiler. Bu deplasmanda da yenilmezler.