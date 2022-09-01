Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, transferde ismi Chelsea ile anılan 20 yaşındaki genç futbolcusu Josko Gvardiol'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hırvat futbolcu 2027'ye kadar geçerli yeni sözleşmeye imzayı attı.

"Şampiyonluklar için oynamak istiyoruz"

Kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan Gvardiol, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum çünkü hala RB Leipzig ile çok şey başarmak istiyorum. Kulübün güvenini hissediyorum. Yine Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, geçen yıl DFB Kupası'nı kazandık ve bu yıl tekrar şampiyonluklar için oynamak istiyoruz. Benimle uzun vadeli plan yaptıkları ve bu başarılı yolda benimle devam etmek istedikleri için kulüpteki yetkililere çok minnettarım." sözlerini dile getirdi.

Chelsea, 90 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Kalidou Koulibaly ve Wesley Fofana’nın ardından bir stoper transferini daha bitirmek isteyen Chelsea'nin Gvardiol için 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddiaları gündeme gelmiş ve 20 yaşındaki stoperin, transfer tamamlanmasa dahi bu sezonu şu anki kulübü RB Leipzig’de geçireceği ve 2023 yazında Chelsea’ye katılacağı ileri sürülmüştü.



