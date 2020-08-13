RB Leipzig - Atletico Madrid maç sonucu: 2 - 1

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Alman temsilcisi RB Leipzig, La Liga ekibi Atletico Madrid'i 2-1 yendi ve tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde yarı finale kaldı. İlk yarısı golsüz biten maçta Olmo ve Adams'ın golleriyle sonuca giden RB Leipzig büyük bir başarıya imza attı

RB Leipzig böylece yarı finalde Paris Saint-Germain ile eşleşmiş oldu. 33 yaşındaki Nagelsmann'ın çalıştırdığı RB Leipzig, böylece Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'i C. Ronaldo'nun oynamadığı bir takım olarak eleyen ilk ekip oldu











