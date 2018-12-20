Razer yaptı: Xbox One için kablosuz klavye ve fare

Xbox One için Razer Turret, fare ve klavye için tek bir dongle ve tek bir şarjla 40 saate kadar pil ömrü ile hızlı ve kararlı bir 2,4 GHz kablosuz bağlantı sunuyor.

Xbox Dinamik Aydınlatma ve Razer ChromaTM teknolojisi ile, konsol oyuncuları artık klavye ve fare için 16,8 milyona varan renk seçenekleri ve aydınlatma efektleri ile en büyük aydınlatma ekosistemine erişebiliyor. Buna ek olarak, Razer, Xbox Dinamik Aydınlatma ve Razer ChromaTM desteğini oyuna dahil etmek için geliştiricilerle birlikte çalışarak “X-Morph-Defence”, “Vermintide 2” ve daha başka desteklenen oyunlarda etkileyici deneyimler sunuyor.

Klavye, Razer’in dayanıklılık ve güvenilirlik için 80 milyona varan tuş ömrü ile tasarlanan üstün kaliteli mekanik anahtarlara sahip. Özel bir Xbox tuşu da sorunsuz navigasyon için Xbox One kontrol panelini hızlıca tanıyor.

Dahil olan fare, popüler Razer Mamba Kablosuz oyun faresinden modellendi ve yüksek performanslı 5G gelişmiş optik sensör ile 50 milyona kadar tıklama dayanıklılığına sahip Razer mekanik fare anahtarlarına sahip.

Fare yüzeyi, klavyenin ana gövdesinin altına gizlenebiliyor ve kullanım için uzatılabiliyor, daha sonra şarj ve depolama için geri çekilebiliyor.

Xbox One için Razer Turret, PC'ler (Windows 10) için de uyumlu hale getirerek oyuncuların PC'den konsola gel-git yapmalarını sağlıyor.

DHA