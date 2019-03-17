Razer BlackWidow, Kraken ve Basilisk Essential yenilendi

Razer BlackWidow klavye, Razer'in en çok satan klavye ailesinin en yeni üyesi. Amiral gemisi BlackWidow Elite'in birçok özelliğini taşıyan BlackWidow, Razer'in dokunsal ve tıkırtı Yeşil Mekanik Anahtarlarıyla donatıldı. Razer tarafından oyun için tasarlanan Green Mechanical Switch, oyun oynama ve yazma için optimize edilmiş çalıştırma ve sıfırlama noktalarına sahip dokunsal bir çarpma ve farklı tıklama sesi sunuyor. Razer'in gelişmiş çift taraflı duvar anahtarı tasarımı, hassasiyet ve duyarlılığı arttırırken, anahtar sallanma en aza indirgenmiş. Her bir tuşun 80 milyon tuşa basma ömrü mevcut. BlackWidow, Razer Synapse 3 ile kontrol edilebilen 16.8 milyon renk ayrı tuş aydınlatmasına sahip Razer Chroma'yı sunuyor.

Razer Hypershift sayesinde, klavyenin bütün tuşları makro tuşuna dönüştürülebilir ya da Razer Synapse 3 ile ikincil fonskiyon atanabiliyor. Razer BlackWidow hibrit bellek ve bulut depolama; kişiselleştirilmiş ayarlarınızı (aydınlatma profilleri, anahtar atamaları ve makrolar gibi) farklı bilgisayarlarda kullanıldığında korumanıza olanak sağlıyor.

Mart ayında satışına başlanması beklenen ürünün Avrupa fiyatı 129.99 euro.

RAZER KRAKEN

Kraken Tournament Edition'dan tasarım ve donanım ipuçları alan Kraken, net ve güçlü bir ses elde etmek için 50 mm'lik geniş sürücülere sahipken, geliştirilmiş geri çekilebilir mikrofon arka plan gürültüsünü keserek kristal netliğinde ekip iletişimi sağlıyor. Daha kalın kafa bandı dolgusu ve tam kaplama kulak jeli soğutma yastıkları ile uzun süreli kullanım sunuyor. Kulaklık padi dolgusu, temas yüzeyinde nem emici nefes alabilir kumaşa, bir soğutma jeli katmanına ve köpük katmanına yerleştirilmiş gizli göz aşınma kanallarına sahip. Sıralı susturma ve ses kontrolleriyle 3. nesil Razer Kraken, Razer'in bugüne kadarki en çok yönlü çapraz platformlu kulaklığı. Kraken'ın, aynı zamanda bir Quartz Pink versiyonu ve siyah-mavi renklerin vurgulandığı Konsollar için Razer Kraken olarak iki farklı versiyonda da mevcut olacak.

Mart ayında satışına başlanması beklenen ürünün Avrupa fiyatı 79.99 euro.

RAZER BASILISK ESSENTIAL

Razer’ın mekanik fare anahtarlarını kullanan, 20 milyon tıklama ömrü ile toplam 7 adet yapılandırılabilir tuşa sahip. Orijinal Basilisk'te ödüllü bir özellik olan, Çok Fonksiyonlu Başparmak Pad'i, dürbünle nişan alırken hızlı değiştirilebilir kademeli DPI , silah ya da büyü slotu için kısa yol, bas-konuş iletişimi veya hızlı koşmak, şifa ya da çömelme için Bas ve Tut özelliği ile oyuncuların ihtiyaç duyduğu her fonksiyon için programlanabiliyor. Gerçek, oyuncu sınıfı 6400 DPI optik sensör ile güçlendirilmiş olan Razer Basilisk Essential, 16.8 milyon özelleştirilebilir renk ve Razer Synapse 3 ile sunulan çeşitli efektler içeren Razer Chroma'ya sahip.

Mart ayında satışına başlanması beklenen ürünün Avrupa fiyatı 49.99 euro.

DHA