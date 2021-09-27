Galatasaray 'ın yollarını ayırması sonrası İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, yeni takımıyla tarihi bir başlangıca imza attı. İlk 2 maçta sonradan oyuna girerek golünü atan Kolombiyalı yıldız, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da golünü atmayı başardı.

Kolombiyalı yıldız, Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti. Falcao'nun ilk 3 maçtaki 3 gollük performansı kulüp tarihinde bir rekor olarak da anlam taşıyordu.

Radamel Falcao, Rayo Vallecano tarihinde ilk 3 maçta 3 gol atan ikinci isim oldu. Bunu ilk olarak başaran oyuncu 2011-12 sezonunda Atletico Madrid'den kiralık olarak gelen Diego Costa'ydı.