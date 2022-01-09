Rayo Vallecano - Real Betis maçının öne çıkan rakamları

La Liga'da kendi aralarında son 5 karşılaşmada kazanamayan Rayo Vallecano, sahasında Real Betis'i ağırlayacak.

Rayo Vallecano İspanya'nın en iyi iç saha rekoruna sahip olsa da, deplasmanda çıktığı 10 karşılaşmada sadece bir galibiyet 2 beraberlik ile 5 puan toplayabildi. Dış sahada kötü gidişatı devam ediyor ve Atletico Madrid'e 2-0 mağlup ayrılmaları alışılmışın dışında değil.

Real Betis iyi bir seri yakalamıştı fakat son iki maçında aksilikler yaşadı. Lig arasından önce iç sahada Celta Vigo'ya ve deplasmanda Athletic Bilbao'ya yenildiler. En azından hafta ortasında Kral Kupası'nda güven artırıcı bir zafer elde ettiler.

Real Betis ligde iki mağlubiyete rağmen hala üçüncü ama yine de Rayo Vallecano'nun iç saha performansını dikkate aldığımızda gollü maç olması muhtemel.

Oran Analizi

Rayo Vallecano için rakiplerine 2.6 oran verildiği toplam 8 maçta hiç kaybetmedi.

Real Betis için karşılıklı gol VAR oranı 1.58 olduğunda toplam 8 maçın %88 kısmında karşılıklı gol olmuştur.

Real Betis için 1.5 alt oranı 3.1 olduğunda toplam 6 maçın hepsi 1.5 üst biterken, ikinci yarı galibiyetine 2.65 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kazanamadı.