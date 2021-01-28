Rayo Vallecano - Barcelona maç sonucu: 1-2
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Barcelona, Rayo Vallecano karşısında zorlansa da 2-1'lik skorla turu geçmeyi başardı. Katalan devinin gollerini Messi ve De Jong attı. Arjantinli süperstar, birçok kez de direkleri aşamadı.
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Barcelona, Rayo Vallecano deplasmanındaydı. İlk yarısı golsüz berabere biten maçın 63. dakikasında ev sahibi ekip Fran Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti. 63'da Messi Katalan ekibine beraberliği getirirken 80'de ise Frenkie de Jong Barça'ya turu geçmesini sağlayan golü attı.