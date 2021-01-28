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Rayo Vallecano - Barcelona maç sonucu: 1-2

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Barcelona, Rayo Vallecano karşısında zorlansa da 2-1'lik skorla turu geçmeyi başardı. Katalan devinin gollerini Messi ve De Jong attı. Arjantinli süperstar, birçok kez de direkleri aşamadı.

28 Ocak 2021, Perşembe 01:06 Son Güncelleme:
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Rayo Vallecano - Barcelona maç sonucu: 1-2

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Barcelona, Rayo Vallecano deplasmanındaydı. İlk yarısı golsüz berabere biten maçın 63. dakikasında ev sahibi ekip Fran Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti. 63'da Messi Katalan ekibine beraberliği getirirken 80'de ise Frenkie de Jong Barça'ya turu geçmesini sağlayan golü attı.

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