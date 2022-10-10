Altınordu'nun altyapısında gelişip Başakşehir'e transfer olan Ravil Tagir gösterdiği performansıyla izleyenleri ekrana kilitledi. Bu sergilediği performansı Avrupa'da birçok takım takip etti ve ardından Westerlo'ya transfer oldu. Bu sezon Milli Takım'a çağırılan Tagir duygularını Skorer TV'ye anlattı .Flaş açıklamalarda bulunan Tagir, Türk hocalara övgüler yağdırdı.

"3 MAÇTADA İLK 11 OYNADIM"

Başakşehir'den KVC Westerlo'ya transferinden sonra sezona nasıl başladığını değerlendiren Tagir, "Bu sene transfer oldum Westerlo'ya 2 senelik kiralık olarak. Benim kendi bakış açım şöyle, sezona ilk geldiğimizde burada iyi bir hazırlık kampı geçirdim. Erken transfer olmamda bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum benim için. Sezon başında tabii biraz alışma sürecim oldu. İlk başlarda fazla süre bulamıyordum ama daha sonra kendimi daha fazla kanıtladığımı düşünüyorum ve son 3 maçta da ilk 11 oynadım, 90 dakika oynadım. 3 maçı da kazandık. Benim için çok sevindirici oldu. Performansımı devam ettirmek istiyorum, onun için de çok çalışıyorum" dedi.





Altınordu'dan KVC Westerlo'ya uzanan transfer hikayesini anlatan Tagir,"Altınordu'dan yetiştim ben. İlk o dönemde Başakşehir'e transfer olmadan önce birçok kulüpten teklif almıştım Türkiye'den ve Avrupa'dan. O dönemde Başakşehir bana güzel bir proje sunmuştu. Ben de oraya gitmeyi tercih ettim. Benim için iyi olacağını düşündüm. Ondan sonra bu senede sezon sonu Westerlo'ya transfer olmak istedim. Çünkü Belçika ligi genç oyuncular için gelişim için çok iyi olduğunu düşündüm. Benim de Avrupa'da oynama gibi bir hedefim vardı her zaman. Onun için güzel bir adım attığımı düşünüyorum .İnşallah daha iyi olacağım" açıklamalarında bulundu.

Avrupa'ya transfer sürecinde, destek veren çok kişi olduğunu söyleyen Tagir, "Çok kişiden destek gördüm ama çoğunlukla başkanımız Göksel Gümüşdağ, as başkan Mustafa Saral, Başakşehir'den destek olan kişilerdi. Onun dışında menajerim Ömer Uzun Westerlo'nun 2. başkanı Hasan Çetinkaya bunlar gerçekten bana çok destek oldular. Benim için gelişimim adına çok iyi olacağını düşündüklerini söylediler. Ben de onların dediklerini gerçekten iyi dinledim. Benim için iyi olacağını düşündüm ve buraya adım attım. Takımda Türk futbolcular var.





Milli Takım'a çağırıldığı zamanki duygularını anlatan Tagir şu ifadeleri kullandı:

"Biz U21 ile kamptaydık Ümit Milli Takım'la. Kahvaltı için kurduğum alarmdan 5 dakika önce uyandım.10 saniye sonra telefonumun çaldığını gördüm. Aradılar, Milli Takım'a geliyorsunuz dediler. Gerçekten heyecandan ne yapacağımı bilemedim. Çok şaşırdım. Oda arkadaşımı uyandırdım. Gerçekten çok inanılmaz heyecanlanmıştım. Çok güzel bir duyguydu benim için."

Belçika Ligi ve Süper Lig arasındaki farkları ve adaptasyon sorunu yaşayıp yaşamadığını anlatan genç futbolcu Ravil Tagir,"Pek adaptasyon problemi yaşamadım. Çünkü Belçika daha çok fiziksel kalite olarak daha üst seviyede bir lig. Bu yüzden ben bir sorun yaşamadım. Pek bir fark olduğunu düşünmüyorum ama bireysel kalite anlamında Süper Lig'in bir tık önde olduğunu söyleyebilirim ama fiziksel olarak Belçika üst seviyelerde" dedi.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Ravil Tagir, çalıştığı en iyi teknik direktörü şu ifadeler ile anlattı:

"En iyi, en kötü ayrımı yapamam. Çünkü 4 hocayla çalıştım daha önce. Hepsi birbirinden çok tecrübeli, deneyimli, birikim sahibi insanlar. Hepsinin bana çok katkısı oldu. Altınordu da Hüseyin Eroğlu, Başakşehir'de Okan Buruk, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu ile çalıştım. Gerçekten inanılmaz bilgili insanlar. Bana çok katkıları olduğunu düşünüyorum ve buradan da teşekkür etmek istiyorum onlara."

Avrupa'ya transfer olan, ülkemizdeki genç futbolcular hakkında konuşan Tagir,"Çoğu Genç Milli Takım maçları Avrupa da her zaman izleniyor. O maçlardan beri takip ediliyorlar Avrupa’daki takımlar tarafından. Sonrasında da güzel bir proje ile geliyorlar genç oyuncularımıza. Bunu değerlendirmek istiyorlar. Burada kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri için. O yüzden orayı tercih ediyorlar, benim düşüncem o yönde. Ben de öyle düşündüğüm için buraya transfer oldum diyebilirim" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in ilk 9 haftasındaki oynanan oyunu ve en beğendiği takımı yorumlayan Tagir,"Bu sene takımlar gerçekten hepsi birbirinden kaliteli. Çok kaliteli oyuncular geldi, çok büyük isimler geldi. Tabii büyük isimler gelmesi yetmiyor önemli olan futbol . Benim gördüğüm şu an Başakşehir'in oyuncusu olduğum için söylemiyorum, gerçekten Emre hocanın oynattığı oyun gerçekten çok zevk veriyor. Buna katılıyordur çoğu insan. Büyük bir fark ortaya koyacağına inanıyorum ve şu ana kadar 1 gol yediler" dedi.





Süper Lig'in 4 büyüklerinden teklif gelip gelmediğini açıklayan Tagir,"Altınordu'dan Başakşehir'e gitmeden önce çok kulüpten teklif aldım. Benim için en doğru kararın Başakşehir olduğunu düşündüğüm için oraya transfer oldum ama teklif almıştım." ifadelerini kullandı.

Sezon başı transfer olduğu Westerlo takımındaki Türk oyuncular hakkında konuşan Tagir,"Bizim için inanılmaz bir durum. Başka arkadaşlarımla konuşuyorum transfer olan yurt dışına. Orada Türk yok mesela, zorlandıklarını söylüyorlar. Bizim için çok farklı bir durum var. Kendi aramızda birbirimize destek oluyoruz. Sinan abi yıllardır burada yaşıyor. Çok destek oldu ilk zamanlarda. Onun dışında takım arkadaşlarımız da cana yakın. Herkes bizi seviyorlar, ilgileniyorlar. Çok güzel bir ortam var" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ MAÇI İTİRAFI

Futbolculuk kariyerinde unutamadığı bir anı anlatan Ravil Tagir,"Unutamayacağım an oldu. Milli Takım'a seçilmek unutamayacağım bir anım. Onun dışıda Süper Lig'de Beşiktaş maçına çıkmadan önce Vodafone Park'da oynayacağımız bir maç vardı. Normalde soğukkanlıyım ama o maçta coşkulu bir taraftar olduğunu bildiğim için biraz heyecanlanmıştım, bunu itiraf edebilirim" diye konuştu.

Gelecekteki kariyeri hakkında konuşan Tagir,"Şu an Westerlo'dayım.2 yıllık bir sözleşmem var. Buradaki zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Oynayabildiğim kadar en çok maçı oynamak istiyorum. En iyi performansımı sergilemek istiyorum. Sonrasında zaman gösterir bilemem ama Avrupa'da büyük takımlarda oynamak gibi bir hedefim var. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışacağım. Zaman ne gösterir bakacağız" dedi.