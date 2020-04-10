Ravil Tagir: Sergio Ramos bana cesaret veriyor

Altınordu'nun yıldız futbolcusu Ravil Tagir TRT SPOR'un sorularını yanıtladı. Formasını giydiği kulübünün Türkiye'de farklı bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Ravil, "Çok iyi eğitim alınıyor. İmkanları çok fazla. Altınordu farklı bir kulüp" ifadelerini kullandı.

"La Liga'da oynamak istiyorum"

16 yaşındaki oyuncu, kendisini geliştirip Avrupa'ya transfer olmayı hedeflediğini belirterek, "La liga'da oynamak istiyorum. Yurt dışında oynayan başarılı olan çok örnek var. Önümüzde Cengiz ve Çağlar abi örnekleri var. Bende gitmek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum" dedi.

"Ramos'un savaşçı tarzı bana cesaret veriyor"

Kazak asıllı Türk futbolcu, son olarak Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un oyun tarzının kendisini cesaretlendirdiğini ifade etti. Ravil Tagir, "İzlediğim bir çok futbolcu var. Virgil van Dijk ve Sergio Ramos'u yakından takip ediyorum. Ramos'u ornek alıyorum. Onun savaşçı tarzı bana cesaret veriyor" şeklinde konuştu.