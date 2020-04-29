Fenerbahçe'de 2012-2016 yılları arasında forma giyen eski futbolcu Raul Meireles, Porto’nun televizyon kanalına verdiği röportajda sarı lacivertli kulüpte geçirdiği sürede futboldan keyif almadığını dile getirdi.

Meireles o anlarını şu sözlerle dile getirdi:

“Fenerbahçe’deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum” ifadelerini kullanan Portekizli futbolcu şöyle devam etti: “Eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söylemeye başladım ve sonra da sakatlıklarım başladı, veda ettim.”

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