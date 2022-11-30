Rasmus Ankersen şoka girdi

Göztepe hisselerinin yüzde 70’ini devralan İngiltere kuruluşlu Sport Republic’te Başkan Henrik Kraft ile şirketin CEO’su ve Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, pazar günü olaylı derbiyi Gürsel Aksel Stadı’nda izledi.

Ankersen ve Kraft’ın maçta çıkan olaylardan dolayı büyük üzüntü, şok ve şaşkınlık yaşadıkları öğrenildi.