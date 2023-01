Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Mimaroba Spor Kulübü, TFF 3'üncü Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. 12'inci Grup'ta 20 puanla 6'ncı sırada yer alan Mimaroba Spor Kulübü, tesis ve saha sıkıntısı yaşasa da hedeflerini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. 2 yıl önce başkanlık koltuğuna oturduğunu ifade eden Başkan Rasim Yüksel, "Çocuklarımızın sporun içinde kalmasını malum şu anda çocukların alkol yaşları, maalesef bağımlılık yaşları çok alt seviyeye gelmesi sebebiyle çocuklarımızı sporun içinde tutmak için bu yola baş koyduk. İmkanı olan olmayan ama yetenekli olan bütün çocukların spordan faydalanması için bu yola çıktık ve bu yolda çocuklarımızı Türk futboluna kazandırmak için devam ediyoruz" diye konuştu.





"ALTINORDU BAŞKANI MEHMET SEYİT ÖZKAN'I ÖRNEK ALIYORUM"

Rasim Yüksel, kulüpte 220 sporcu bulunduğunu kaydederek, "Tabii ki bizim ilerleyen zamanlardaki hedefimiz futbola 5 yaş itibarıyla başlanması. Bunlar için de yavaş yavaş atılımlarımız oluyor. Ben şuna inanıyorum çok yetenekli çocuklarımız var. Sadece bu çocuklara doğru eğitim ve imkanı vermemiz gerekiyor. Bunun için biz gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii ki her şey birden olmuyor. Bu konuda da özellikle Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan'ı örnek alıyorum. Kendisinin çok değerli işler yaptığına inanıyorum. İnşallah O'nun kadar olabilir mi bilmiyorum ama O'nun yapmış olduğu atılımların aynısını yapmak ve İstanbul'un Altınordu'su olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"TESİS OLMADAN OLMAYACAĞI AŞİKAR"

Kulüpte yaşanan tesis ve saha sıkıntısına değinen Başkan Yüksel, "Tesis olmadan olmayacağı aşikar çünkü 2 yıldır çocuklarımıza yeterli düzeyde bir eğitim veremiyoruz. Sebebine gelince bizim gibi birçok amatör kulüp var Büyükçekmece'de ikamet eden. Belediyemiz bunların hepsine eşit şartlarda destek vermeye çalışıyor. Bu da haliyle bize yeterli gelmiyor. Çünkü biz Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımıyız. Hedefimiz profesyonel olmak. Bunun doğrultusunda da çocuklarımıza iyi eğitimler vermemiz gerekiyor. Fakat sahalarımızın yetersiz olması, çocukların yeterince antrenman yapamaması bizim için çok büyük bir handikap. Kısa zamanda inşallah Altınordu'nun yapmış olduğu rol modelliğe en iyi şekilde hatta gerekirse bir tık ileriye götürebilecek ne varsa gücümün yettiği kadar yapmaya çalışacağız" dedi.

"A TAKIMIMIZI KÜÇÜKÇEKMECE'DE ALTYAPILARIMIZI DA TURGAY ŞEREN SAHASI'NDA ANTRENMAN YAPTIRIYORUZ"

Büyükçekmece Belediyesi'nin imkanlar doğrultusunda kendilerine saha tahsis ettiğini dile getiren Rasim Yüksel, "Biz antrenmanlarımızı Güzelce Turgay Şeren Stadı'nda yapıyoruz. Fakat bulunduğumuz konum itibarıyla bu bölgenin en büyük kulüplerinden bir tanesiyiz. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyoruz. Büyükçekmece'de Tepecik takımı var 3'üncü Lig'de, ondan sonra da biz varız. Bizim tabii alt yapımızı ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. Zor mecralarda şu anda takımlarımız mücadele ediyor. Biz buradaki saha yetersizliği sebebiyle A takımımızı Küçükçekmece'de altyapılarımızı da Turgay Şeren Sahası'nda antrenman yaptırıyoruz. Bu tabii ki bizim için çok zor oluyor. Çünkü sabah A takım antrenman yaparken oraya giderek ziyaret etmemiz gerekiyor. Altyapılarımız ise burada sadece 2 gün akşam çalışabiliyor. Bizim dediğimiz gibi 9 tane grubumuz var. 8 grup altyapıda olduğunda burada 2 gün mümkün değil yeterli olmuyor. Biz de bakanlık olsun, belediye olsun elimizden geldiği kadar kendileriyle irtibatta olup bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Çünkü hedefimiz büyük. Amacımız Türk gençliğini futbola kazandırmak. Aynı şekilde iyi bir gelecek, iyi bir gençlik yetiştirmek. Bu çocuklarımızı Türk futboluna en iyi şekilde hazırlayıp, milli takıma oradan da Avrupa'ya yol almalarını sağlamak" şeklinde konuştu.

"HER ŞEYİN İYİ GİTTİĞİNE EMİN OLDUKTAN SONRA DİĞER BRANŞLARA DA İNŞALLAH EL ATACAĞIZ"

Rasim Yüksel, altyapılarını çok iyi yerlere getirmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bir işi doğru yapıp ondan sonra diğer branşlara, gelen taleplere göre yoğunlaşmak istiyoruz. Şu aşamada biz hocalarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda zaten çocuklarımızı genellikle çevre kulüplere yönlendiriyoruz. Çocuk altyapıya geldiği zaman futbol yeteneği yoksa biz yeteneksiz çocuk yoktur parolasıyla yola çıktık zaten. Çocuğun sadece futbolda yeteneği olmadığına inanıyoruz ve çoğumuzu diğer branşlara yönlendiriyoruz. Yüzme olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir. Biz hiçbir çocuğumuzun burada zamanını boşa harcamasını istemiyoruz. Gerçekten çocuklar 5 yaş itibarıyla enerjilerini atmak için buraya gelebilirler. Ama artık yaş 8-9 olduktan sonra yavaş yavaş çocukların artık bireysel olarak gelişimlerini takip ederek çocukları yönlendirmeye başlamamız gerektiğine inanıyorum. Çocuğun her hangi bir yeteneği yoktur tezinin ben her zaman zıttını söylüyorum. Hocalarımızla da bunları çok konuşuyoruz. Dediğimiz gibi çocuklarımızın yeteneksizi hiçbir zaman olmaz. Sadece doğru yere yönlendirilmeleri gerekmekte olduğuna inanıyorum. O yüzden ilk etapta çevre kulüplere yönlendiriyoruz ama nasip olur, talepte çok olursa tabii ki onu da düşünürüz ama öncelikle futbol diyoruz. Kendimizi iyice geliştirip her şeyin iyi gittiğine emin olduktan sonra diğer branşlara da inşallah el atacağız" diye konuştu.

"3'ÜNCÜ LİG HEDEFİMİZ HER ZAMAN VAR"

Bölgesel Amatör Lig'in 12'nci Grubunda 20 puanla 6'ncı sırada yer alan A takım hakkında konuşan Rasim Yüksel, "A takımımız sezon başında 3'üncü Lig parolasıyla yola çıktı. Hala o şekilde devam ediyoruz ama beklenmedik çok puan kaybı yaşadık. 5 tane üst üste beraberlik aldık. Takımımız şu anda ligde 6'ncı sırada. 1'inci ile aramızda 13 puan fark var. Hedefimiz aynı biz sonuna kadar kovalayacağız. Ama tabii ki biz bu yola bir günlük çıkmadık. Bu yıl olmazsa seneye inşallah 3'üncü Lig hedefimiz her zaman var. Gönül istiyor ki bu yıl olsun ama olmayacaksa da seneye muhakkak 3'üncü Lig yolunda A takımımızı taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

A takım için umutlarının bitmediğini dile getiren Başkan Yüksel, "Umudun hiçbir zaman kesildiğine inanmıyoruz, sonuna kadar devam edeceğiz. Geçen yıl Süper Amatör'den BAL Ligi'ne zor bir çıkışımız oldu. Hep 'biz bitti demeden bitmez' dedik. Şimdi de aynı lafı söylüyoruz 'biz daha bitti demedik'. Sonunda inşallah şampiyon olacağız diyoruz. U18'de 5'de 5 gidiyoruz. Şu an devam eden U15 ligimiz de var, orada da 5'de 5 gidiyoruz. Takımlarımızın ikisi iddialı bir şekilde hedeflerine gidiyorlar. U11 ve U12 daha başlamadı. U14 ve U16 liglerimiz bitti. Orada takımlarımızın bir tanesi 3'üncü, bir tanesi 4'üncü oldu. Bizim altyapılarda genellikle hocalarımıza dediğimiz şey şu; çocukların gelişmesi bizim için önemli. Çocuklara futbolun nasıl oynanacağı, centilmenlik, rakibe saygı duymayı, arkadaşlarıyla, rakip oyuncuyla konuşmalarına çok dikkat etmelerini öğretmeye çalışıyoruz. 18 yaşından sonra da A takıma aday futbolcu oldukları için orada artık her şeylerini vermelerini bekliyoruz. U18'de maşallah 5'de 5 yaparak bütün oyuncularımız A takım için göz kırpıyorlar, bu da bizim için mutluluk verici bir olay" şeklinde konuştu.(DHA)