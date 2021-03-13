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Rasim Öztekin'in kızından duygulandıran mesaj!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, Kayserispor - Galatasaray maçıyla ilgili duygulandıran bir mesaj paylaştı.

13 Mart 2021, Cumartesi 22:01 Son Güncelleme:
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Rasim Öztekin'in kızından duygulandıran mesaj!

Fanatik Galatasaraylı olan ve pandemi öncesinde seyircili oynanan maçlarda tüm iç saha maçlarına gitmeye çalışan usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

Türk sinema ve tiyatrosunun efsane isimlerden birisi olan Öztekin'ine Kayserispor - Galatasaray maçı sonrasında kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran mesaj geldi. 

Kendisi gibi oyuncu olan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından maç sonrasında yaptığı paylaşımla "Bu galibiyet sana gelsin Babiş..." ifadesiyle hem Rasim Öztekin hayranlarını hem de Galatasaray taraftarını duygulandırdı. 


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