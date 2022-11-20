Galatasaray 'ın Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışta başrol oynayan Mauro Icardi ve Milot Rashica için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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ICARDI İÇİN DEV BONSERVİS

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve kontratı şimdiden konuşulmaya başlayan Mauro Icardi ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Galatasaray’ın PSG’den bedelsiz kiraladığı ve ücretinin sadece 750 bin euroluk kısmını karşılayacağı Arjantinli star için yapılan pazarlıklarda opsiyon maddesinin yüksek bedelden dolayı koyulmadığı bildirildi.





Fransız ekibinin Inter’den 50 milyon euroya aldığı Icardi’nin satın alma opsiyonu olarak 30 milyon euroyu istediği ve bunun da sarı-kırmızılılar tarafından çok yüksek bulunduğu için kontrata dahil edilmediği belirtildi.

Diğer taraftan teminat mektubu formülünün de Finansal Fair Play’e takılacağı hesaba katılarak sözleşmede opsiyon maddesinin yer almadığı vurgulandı. Cim-Bom’un, Icardi için aceleci olmayacağı ve sezon sonunda durumunu masaya yatıracağı belirtildi.





RASHICA DA AYNI

Galatasaray’da yine kiralık olarak kadroya katılan Milot Rashica için de benzer bir durum yaşandı.

Norwich City’den bedelsiz kiralanan Rashica’nın satın alma opsiyonu için İngilizlerin istediği 18 milyon euro yüksek bulunurken, teminat mektubu formülü de FFP için sıkıntıya yol açacağından Kosovalı futbolcunun sadece kiralandığı bildirildi.





ORTA SAHAYA SÜRPRİZ TAKVİYE

Galatasaray, devre arası için planlamasını yapıyor. Cim-Bom’un, herkesin düşündüğü transfer politikasından farklı bir strateji içine gireceği ve orta alana takviye yapacağı öğrenildi.

Devre arasında Aanholt ve Seferovic’in gitmesine bağlı olarak sol bek ile forvet takviyesi yapması düşünen sarı-kırmızılılılar, yerli denkleminde de elini güçlendirecek adımlar atmayı planlıyordu.

Ancak bütün bunların dışında orta sahaya dinamizm kazandıracak, genç ve atletik bir isim için de çalışma yapılacağı öğrenildi. Böylece orta sahada ilgin ikinci yarısında yaşanabilecek zaafların önüne geçileceği bildirildi.





Özellikle Torreira’nın alternatifsiz olmasının bu düşüncede etkili olduğu belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk, geride kalan haftalarda orta alanda Torreira ve Oliveira ikilisini tercih ederken, bu ikilinin önünde Mertens’in oynaması bazen defansif yönden problem yaşatabiliyordu. z

Midtsjö ve Berkan gibi alternatifler olmasına karşın, teknik kadronun, atletik ve güçlü bir oyuncu ile elini rahatlatmak istediği dile getirildi. (Skorer)