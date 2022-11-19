Rashica transferinde kötü haber!.

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi Norwich City'den kiraladığı Rashica için eski kulübü Werder Bremen'in devrede olduğu ifade edildi.

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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Milot Rashica için önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olan 26 yaşındaki futbolcu için eski kulübü devreye girdi.

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ESKİ KULÜBÜ DEVREDE

Alman ekibi Werder Bremen'in sezon sonunda Norwich City'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Galatasaray da yıldız oyucunun bonservisini almak için Norwich City ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin sezon sonunda vereceği karar ise merak ediliyor.





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11 MİLYON ÖDEDİLER

Rashica, 2021 yılında Werder Bremen'den Norwich City'ye 11 milyon Euro'ya transfer olmuştu. G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren Kosovalı kanat oyuncusu bu sezon 13 maçta 2 gol atarken 3 de asiste imza attı.

FORMU YÜKSELDİ

Sezonun başına göre form grafiğini bir hayli yükselten Rashica, hücum hattında yer alan yıldızlarla da uyum sağlamayı başardı. 7 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu için şimdiye kadar 19.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı





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