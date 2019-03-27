Mundo Deportivo'da yer alan haberde Manchester United'ın takımda tutmak istediği genç yıldız için Barcelona'nın Kırmızı Şeytanlara 100 milyon poundluk bir teklif yapacağı belirtildi.

Haberde ayrıca Luis Suarez ve Lionel Messi'ye alternatif arayışlarında olan Barcelona'nın yaz transfer döneminde hücum hattına takviye yapması beklendiği yer alırken Katalanların Rashford dışındaki hedeflerinin ise Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann ve E. Frankfurt forması ile bu sezon Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer radarına giren Luka Jovic olduğu öne sürüldü. (Bein Sports)