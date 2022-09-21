2019 yılında yolu Türkiye'ye düşen, amatör olarak Foça Belediyespor ve Tire Belediyespor'da forma giyen Rasheed Ibrahim Akanbi, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında o dönem 1. Lig'de yer alan Menemen FK'nın dikkatini çekti ve İzmir ekibine transfer oldu. 20 yaşında filiz lisansı çıkan, 21 yaşında ise profesyonel olan Nijeryalı hücumcu, kariyer basamaklarını hızlı çıktı.

Amatör sonrası 900 bin TL bonservis

Menemen formasıyla 2 yılda 1. Lig'de 46 resmi maça çıkıp, 12 gol atıp 6 da asist yapan Rasheed, transferin gözdesi oldu. Birçok takım onun peşinde koştu, kazanan ise Kocaelispor oldu. Ocak 2022'de Körfez ekibinin bu transfer için kasasından 900 bin TL çıktı.

Yeşil Siyahlılara transferi sonrası açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, Kocaelispor gibi bir kulübe katıldığı için Allah'a şükrettiğini söyledi. Akanbi, “Allah'a şükretmek istiyorum. Böyle güzel bir şehre, böyle güzel bir takıma geldiğim için 'Elhamdüllillah' diyorum. Bir an önce takıma katılıp elimden gelenin en iyisini yapmak, Süper Lig hedefi doğrultusunda, takıma katkı sağlamak istiyorum” dedi.

'Adaptasyon sürecini çabuk geçtim'

Müslüman olduğu için Türkiye’de adaptasyon sorunu yaşamadığının altını çizen Rasheed, Kocaelispor’da da takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaştığını dile getirdi. Rasheed, “Adaptasyon sürecimi aştım. Bir süredir Türkiye’deyim ve Müslümanım. Müslüman olduğum için ve siz de Müslüman olduğunuz için buraya adaptasyon sürecini çabuk geçtim. Nijerya benim evim, Türkiye de evim sayılır. Sıcakkanlı insanlarsınız. Uyum süreci iyi gidiyor. Takım arkadaşlarımla zaten iyi anlaşıyoruz. Bireysel değil takım olarak, kolektif olarak iyi olmamız lazım. Birbirimize katkı sağlamamız ve elimizden geleni yapmamız lazım. Çünkü futbolda zafer kazanıldığı zaman sadece futbolcuların değildir, başkanındır, hocanındır, şehrindir. Yani, bütün takımındır” şeklinde konuştu.

'Günde 5 defa namaz kılar ve gece de dua ederim'

İki sene öncesine kadar amatör liglerde oynayan Rasheed, bugün geldiği süreçle ilgili çok çalıştığı için Allah’ın kendisine yardım ettiğini belirtti. Akanbi, “Bunun en büyük sebebi Allah’tır. Ben günde 5 defa namaz kılar ve gece de dua ederim. Dinine bütün bir insanım ama çalışmayı da çok severim. Eğer takım için çalışırsanız Allah da size yardım ediyor gerçekten. Ben her zaman oynadığım takımlarda takım için oynamaya çalıştım. O yüzden Allah da bana yardım etti” ifadelerini kullandı.

Kocaelispor'da 15 maçta 3 gol

Kocaelispor, Süper Lig hedefiyle başladığı sezondan beklenmedik kayıplar aldı, sezonu 44 puanla 16. sırada tamamladı ve TFF 2. Lig'e düştü. 2. Lig'de yabancı futbolcuların oynayamaması nedeniyle Rasheed'in Kocaeli macerası kısa sürdü. Kocaelispor'da 15 maçta 3 gol atan Rasheed, takımı küme düşünce 67 bin 500 Euro sabit transfer ücreti karşılığında Moldova ekibi FC Sheriff'e satıldı.

Bonuslar var

Ayrıca Moldova ekibinin 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması durumunda 80 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılması durumunda 40 bin Euro, UEFA Konferans Ligi gruplarına katılması durumunda 20 bin Euro ilave transfer ücreti ödemesi, futbolcunun bir sonraki satışından Kocaeli'nin yüzde 10’luk pay alması konusunda anlaşıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi

Moldova ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Zrinjski ve Maribor takımlarını elerken, Nijeryalı futbolcu, 3. Eleme Turu'nda Viktoria Plzen önünde penaltıdan gol perdesini açtı. Maçı Rasheed'in golüne rağmen 2-1 kaybeden Sheriff, rakibine 8 Ağustos'taki rövanşta da aynı skorla mağlup olunca Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

E Grubu'nda düşen Sheriff'in rakipleri ise Real Sociedad, Manchester United ile Omonia oldu.

Eylül 2022'de Manchester United'a karşı

Profesyonel kariyeri henüz daha çok kısa olan Rasheed, Ocak 2019'da Bölgesel Amatör Lig'de forma giyen Eylül 2022'de takımıyla Cristiano Ronaldo önderliğindeki Manchester United karşısına çıktı.

Kaan Karahan