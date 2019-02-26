Rashad Muhammed herkesi kandırmış

Süper Lig'de 17 Şubat'ta oynadıkları Sivasspor maçından önce kız arkadaşının öldüğünü söyleyen BB Erzurumspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

26 Şubat 2019, Salı 07:46
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Rashad Muhammed herkesi kandırmış

BB Erzurumspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'in geçtiğimiz pazar günü Sivasspor maçı öncesi kız arkadaşının öldüğünü söylemesi gündem olmuştu. Ancak olayın farklı olduğu iddia edildi. Oyuncuunun, kendisinden ayrılan kız arkadaşıyla barışmaya Norveç'e gitmek için bu yola başvurduğu öne sürüldü.

Rashad'ın 'öldü' dediği kız arkadaşı olduğunu belirten Martine Fredriksen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rashad ile sevgiliydik. Ancak hem benimle hem de Linn Krsitine ile sevgiliymiş. Biz birbirimizi bulduk ve o sabah bunu Rashad'a söyledik. İkimiz de ayrıldık. Sonra o gün bir anda Rashad'ın Norveç'te sevgilisi öldü yönünde haberler çıktı. Bana 'öldün mü?' diye çok sayıda mesaj geldi. Teknik direktörleri Mehmet Özdilek bile inanmış oyuncusuna. Rashad hem Erzurumspor'u hem de Türkiye'deki herkesi kandırmış' ifadelerini kullandı.

Sabah

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