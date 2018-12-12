  • Haberler
  • NBA
  • Raptors, Clippers deplasmanında kazandı

Raptors, Clippers deplasmanında kazandı

NBA’de Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 123-99 yendi.

12 Aralık 2018, Çarşamba 10:18
- A +
Raptors, Clippers deplasmanında kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Toronto Raptors, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 123-99 mağlup etti.

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, deplasmanda Los Angeles Clippers ile karşılaştı. Serge Ibaka’nın 25 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik performans sergilediği maçtan 123-99 galip ayrılan Raptors, iki maç aradan sonra galip geldi.

Konuk takımda, Kyle Lowry 21, Jonas Valanciunas 16 sayılık performanslarıyla skora katkıda bulunurken, Clippers’ta ise Boban Marjanovic 18, Tyrone Wallace 15 sayıyla maçı tamamladı.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.