Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers’ı 106-95 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.
NBA’e 7 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 106-95 kazandı.
Raptors’ta Kawhi Leonard 34 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam, Danny Green ve Fred VanVleet 15’er sayıyla oynadı.
Cavaliers’ta Tristan Thompson 18 sayı, 19 ribaunt, Jordan Clarkson 18 sayı, milli basketbolcu Cedi Osman ise 12 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.
- Sonuçlar
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 136-134 (uzatmada)
Detroit Pistons-Golden State Warriors: 111-102
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 102-88
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 95-106
Houston Rockets-Chicago Bulls: 121-105
Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 109-118
Sacramento Kings-Indiana Pacers: 111-110
AA