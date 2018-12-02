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Raptors, Cedi Osman'lı Cavaliers’ı yenip seriyi 8 maça çıkardı

NBA lideri Toronto Raptors, Cedi Osman’ın 12 sayı, 6 ribauntluk katkı yaptığı Cleveland Cavaliers’ı 106-95 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

02 Aralık 2018, Pazar 10:29
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Raptors, Cedi Osman'lı Cavaliers’ı yenip seriyi 8 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers’ı 106-95 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.

NBA’e 7 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 106-95 kazandı.

Raptors’ta Kawhi Leonard 34 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam, Danny Green ve Fred VanVleet 15’er sayıyla oynadı.

Cavaliers’ta Tristan Thompson 18 sayı, 19 ribaunt, Jordan Clarkson 18 sayı, milli basketbolcu Cedi Osman ise 12 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

- Sonuçlar

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 136-134 (uzatmada)

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 111-102

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 102-88

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 95-106

Houston Rockets-Chicago Bulls: 121-105

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 109-118

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 111-110

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