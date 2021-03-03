İspanyol devi Real Madrid, Fransız stoperi Raphael Varane'ı bu yaz satmaya hazırlanıyor.

Fransız futbolcunun yapılacak yeni sözleşme teklifini kabul etmeme olasılığını göz önünde bulunduran eflatun beyazlılar, Varane'dan bonservis bedeli elde etme amacında. Bu yüzden Madrid, Raphael Varane'ı yaz döneminde Manchester United'a göndermeyi planlıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Fransız stoperin 10 yıllık Madrid macerası sona erecek.

Sergio Ramos da gidebilir

Varane'ın yüksek maaş beklentisi ve Real Madrid'in Ocak ayında 355 milyon euro olan net borcunun 901 milyon euroya yükselmesi ayrılığın en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Öte yandan Paris Saint Germain'li Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmayı planlayan Real Madrid, kaptan Sergio Ramos'u da gözden çıkarabilir.