İspanya'da hakem tartışmaları sürerken, birçok otorite Real Madrid lehine kararlar alındığını iddia etmeye devam ediyor. Los Galacticos'un Fransız savunmacısı Raphael Varane, Alaves karşılaşması sonrasında konuyla ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Dışarda konuşulanlar bizim için önemli değil. Biz kazanmaya ve sahada her şeyimizi vermeye odaklandık. VAR'ı biz kontrol ettirmiyoruz. Biz sahada yaptıklarımızı kontrol ediyoruz" dedi.

Hatırlanacağı üzere konuyla ilgili en sert tepki Barcelona Başkanı Bartemou'dan gelmişti. Bartemou, "Hakemler hep aynı takım lehine hatalar yapıyor" demiş ve Madrid'i işaret etmişti.