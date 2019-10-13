Raphael Varane: Türkiye maçında her türlü ortama hazırız

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8’inci maçında evinde Türkiye’yi ağırlayacak olan Fransa Milli Takım’ında başarılı stoper Raphael Varane basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'İlk maçı Türkler hak etmişti, kendi düzeyimize erişememiştik'

İlk maçın rövanşını almak istediklerini belirten Varane, ''Yarın iyi bir oyun oynamak istiyoruz. İlk maçı Türkler hak etmişti, kendi düzeyimize erişememiştik. Bu kez iyi bir düzeydeyiz ve ilk maçın rövanşını almayı çok istiyoruz. Bizim için yarınki maç bir fırsat. Hedefimiz yarın kazanıp finallere gitmeyi hak etmek.'' dedi.

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'Türkiye çok iyi pres yapan bir ekip'

Taraftarları önünde kazanmak istediklerini vurgulayan tecrübeli futbolcu, ''Bu kez kendi taraftarımız önünde farklı bir yüzümüzü göstermek istiyoruz. Türkiye’deki maçtan farklı bir oyun olmasını amaçlıyoruz. İzlanda’dan uzun bir yoldan geldik. Maç için sadece bugün bugün taktik çalışabileceğiz. İlk maçta sadece savunmada değil diğer bölgelerde de iyi şeyler yapamadık. Türkiye çok iyi pres yapan bir ekip. Top kayıplarına çok dikkat etmeliyiz. Birbirimize yakın olup, tempolu oynamaya çalışmalıyız.'' diye konuştu.

'Siyasi olaylarla ilgilenmiyoruz'

Varane, "Yarın milli maçın ıslıklanması gündeme gelebilir mi? Jeopolitik sorunlar var. Stadda çok Türk taraftar olacağı söyleniyor?" sorusuna ise ''Her türlü ortama hazırız. Bu tarz ortamlar bizi motive eder. Siyasi olaylarla ilgilenmiyoruz. Amacımız taraftarımıza iyi bir oyun izletip kazanmak.'' cevabını verdi.

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