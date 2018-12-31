Ranieri: Kamara'yı öldürmek istedim

İngiltere Premier Lig’de Fulham’ın, Huddersfield’ı 1-0 yendiği karşılaşmaya damga vuran Aboubakar Kamara'ya hocası Claudio Ranieri'den büyük tepki geldi.

31 Aralık 2018, Pazartesi 06:32
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Ranieri: Kamara'yı öldürmek istedim

İngiltere Premier Lig’de Fulham’ın, Huddersfield’ı 1-0 yendiği karşılaşmaya Aboubakar Kamara damga vurdu.

Mücadelenin 82. dakikasında karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken Siyah-Beyazlılar penaltı kazandı. Takımın penaltıcısı Mitrovic olmasına rağmen Kamara, Sırp forvetin elinden topu aldı. Ancak Fransız futbolcu penaltı atışından yararlanamayınca, Fulham menaceri Ranieri bir hayli sinirlendi.

Maçın ardından konuşan Ranieri, “Kamara bana ve arkadaşlarına büyük saygısızlık yaptı. Onu öldürmek istedim” dedi.

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