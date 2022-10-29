İskoçya Premiership'in 13. haftasında Glasgow Rangers sahasında Abderdeen'i konuk etti. İskoç ekibinin sezon başında Beşiktaş 'tan transfer ettiği Rıdvan Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başladı.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada dakikalar sekizi gösterdiğinde genç oyuncu ayağına bir darbe alarak yerde kaldı.

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Bir süre saha kenarında tedavi edilen Rıdvan Yılmaz, oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst sakatlanan Rıdvan'ın yerine Borna Barisic'i oyuna aldı.

LİGDE 75 DAKİKA FORMA GİYMİŞTİ

Rıdvan Yılmaz daha önce 6 Ağustos'ta oynanan Kilmarnock maçında 63 dakika, 8 Ekim'de oynanan St. Mirren maçın da ise 12 dakika sahada kalmıştı.





Milli oyuncu, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde bir maç, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 23 dakika ve Lig Kupası'nda da iki maçta forma şansı bulmuştu.