Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, İskoçya Ligi'nde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İskoç ekibinin taraftarları 10 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu Glasgow sokaklarında büyük bir coşkuyla kutladı. Ancak yüzlerce taraftarın kutlamalar sırasında koronavirüs pandemisi kurallarına uymaması tepkilere neden oldu. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, taraftarların maske takmayıp, sosyal mesafe kurallarına uymamasına tepki göstererek, ilerleyen günlerde vaka sayısında artış yaşanabileceğini vurguladı.

Başbakan Sturgeon, "Rangers'ı şampiyonluktan dolayı tebrik ediyorum ve bunun taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu da anlıyorum. Ancak şu anda kalabalıklar halinde toplanmak hayatımızı riske atıyor. Bu durum karantina sürecimizi uzatabilir" ifadelerini kullandı.

DHA