Borussia Dortmund ve Rangers, kulüplerin toplamda 2-2 berabere kaldıkları Dortmund'un penaltılarla yoluna devam ettiği 1999-2000 UEFA Kupası Son 32'den bu yana ilk kez Avrupa kupasında karşı karşıya gelecek.

Rangers, Ekim 1998'de UEFA Kupası'nda Bayer Leverkusen'i mağlup ettikten sonra, Avrupa kupasında sadece 1 beraberlik alırken Alman rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı son sekiz maçın yedisini kaybetti ve bu sekiz maçın altısında gol atamadı.

Borussia Dortmund'un gol yollarında en büyük silahı olan Erling Haaland, önemli Avrupa kupalarında elemeler hariç 20 maçta 23 gol atarken 10 iç saha maçında 14 gol kaydetti.



